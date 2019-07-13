SUBÜ'de 15 Temmuz paneli gerçekleşti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü kapsamında “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” programı düzenledi.

SUBÜ Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Müftüsü İhsan Açık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakaryalı 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak'ın kardeşi Soner Gökbayrak, iki üniversitenin rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşu ile başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu 15 Temmuz belgeseli izlettirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Sarıbıyık'ın açılış konuşmasıyla başlayan panelde Rektör Sarıbıyık, “15 Temmuz aslında bu milletin sağduyusuna vurulmak istenen bir darbedir. Önce bir şekilde bu milletin çocuklarını ele geçirdiler. Sonra bu çocukların eline bu milletin silahlarını verip bu millete karşı kullandırdılar ve yüzlerce insanımızı şehit edip binlercesini de yaraladılar. Milletimizin duygularıyla oynadılar. Birbirlerine karşı güvenlerini sarstılar. Bu milletin sağduyusundaki birtakım kavramları kirlettiler. Darbe girişimi milletimize büyük zararlar verdi. Hamdolsun başarılı olamadılar. Sağduyulu milletimiz olduğu sürece de hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Zaman bu olaylardan ders alma zamanı” ifadelerini kullandı.

İhmal edersek tekrarlanır

Panelin moderatörlüğünü yapan SETA Genel Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal İnat 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil terör olayı olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz programları düzenleniyor. Türkiye 15 Temmuz 2016'da darbelerle anılan bir dönemi kapatmış oldu. Bu tip girişimlerin ilelebet sona erdiğini söylemek isterdim ancak böyle bir ihmal yine aynı durumlarla karşılaşmamıza yol açabilir. Bu yüzden milletimizin çok büyük fedakârlıklarla, seçilmiş hükümetinin arkasında durarak karşı koyduğu 15 Temmuz'un konuşulmasının doğru ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bunu insanlara ince ve doğru hikayelerle anlatabilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz'un yıl dönümünde toplantıların yapılması anlamlı” dedi.

Görüntüler anlatıyor

Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sadece görüntülerini izleyerek yaşanılan dehşetin boyutlarının ortaya konulduğuna dikkat çekti. Kökçe konuşmasında “İşte bir 15 Temmuz Gazisi misafirimiz var ama aslında gazi olan Türkiye'dir. Bu örgüt, komşuluk ilişkilerine varıncaya kadar akrabalık ilişkilerine varıncaya kadar ciddi birçok tahribata yol açtı. Bunu kabul etmek durumundayız. O gece bizim dışımızda bir ruhla karşı koyduk. Yeni bir darbe teşebbüsü ile karşılaşmayız diyemiyorum. Yeniden bir darbe teşebbüsü ile karşılaşırsak bugün hala o sermayeniz cebimizde mi? Onu sıkıca kontrol etmeliyiz, sormalıyız, yüreğimize sormalıyız. O sermayeyi kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum; çünkü darbeler olmaz diye bir şey yok. Bizler bu hatıraları ülke hafızası haline getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

SETA Toplum ve Medya Araştırma Direktörü İsmail Çağlar da 15 Temmuz'un gelecek kuşaklara aktarılmasında herkesin üstünde sorumluluk olduğunu belirttiği konuşmasında Türkiye'deki zemin askeri darbelere elverişli midir, değil midir sorusunun herkes tarafından tartışılması ve cevaplarının incelenmesinin gerektiğini ifade etti. Programa katılan 15 Temmuz Gazisi Avukat Mehmet Akyazıcı da izlediği belgeselle o geceyi yeniden yaşadığını anlatarak, “Ben o gece, abdestimi aldım, çocuklarımla vedalaştım ve evden çıktım. Acaba ülkemiz tıpkı Suriye gibi olsa, gidecek yerimiz var mı diye sordum, yok cevabını da verdim” dedi. Programa onur konuğu olarak davet edilen 15 Temmuz Şehidinin kardeşi Soner Gökbayrak da annesinin selamını ilettiği konuşmasında abisiyle birlikte şehit olan Albay Sait Ertürk'ü de anarak Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, o hainler Yunanistan'a kaçtı. 15 Temmuz'u millet unutmasın, devlet yargılamaya devam etsin, yaş ve kuru bir birinden ayrılsın” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine dua ederken, SUBÜ tarafından günün hatırası olarak yaptırılan tablolar katılımcılara hediye edildi.