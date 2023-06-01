SUBÜ'de AB projesi için ‘Bisiklet Odası' açıldı

‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim ‘ simli Avrupa Birliği projesi için SUBÜ Turizm Fakültesi'nde kurulan ‘Bisiklet Odası' düzenlenen törenle açıldı. Bisiklet Odası, tur çerçevesinde bisikletinde sıkıntı yaşayan bisiklet severlere hizmet edecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi, Galati Dunaera De Jos Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Bilim Akademisi Piyasa Sorunları ve Ekonomik & Ekolojik Araştırmalar Enstitüsü ve Gürcistan Uluslararası İş Geliştirme ve Yatırım Tanıtım Merkezi ortaklığıyla hayata geçirdiği Avrupa Birliği Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programı çerçevesindeki ‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim' isimli projenin çıktılarından biri olarak düzenlenen Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival'de, SUBÜ Turizm Fakültesi'nde yapımı tamamlanan ‘Bisiklet Odası' açıldı. Etkinlik çerçevesinde ayrıca bir konferans düzenlenerek bisiklet turizmine ilişkin sunumlar yapıldı. Projenin kamuoyunda görünürlüğünün sağlanması, etkinlik ve faaliyetlerin duyurulması, hedef grupların projeye katılımının sağlanması ve projenin etkisinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan odada; hazırlanan rota çerçevesinde bisikletleriyle seyahat eden ve teknik sıkıntı yaşayan bisiklet sevdalıları ihtiyaçları olan malzeme desteğini alabilecekler.

Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, SUBÜ Proje Geliştirme Müdürü Arzu Saygıner Çil, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Veysel Çıplak, akademisyenler, bürokratlar, proje çerçevesinde yer alan yurt dışındaki paydaş kurumların temsilcileri ve bisikletçiler katıldı. SUBÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta SUBÜ Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Akif Gökçe, ‘Akademik Yazında Ele Alındığı Haliyle Bisiklet Turizmi' başlıklı, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Koray Cantez ise ‘Bisiklet Turizmini Geliştirmek İçin Atılması Gereken Adımlar' başlıklı bir sunum yaptı.

“Hem doğa hem insanlar kazanıyor”

Konferansın açılış konuşmasını yapan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, “Son 20 yıldır doğa turizmine olan ilgi sürekli artıyor. Bu durum bisiklete ilgi duyulmasını da beraberinde getiriyor. Pandemi ile birlikte insanların doğaya kaçışı başladı ve bu hızla devam ediyor. 20 yıl önce spor turizmi adıyla andığımız bu alanda rafting, trekking ve bisiklet turizmi gibi özel alanlar gelişti ve hepsi özgün birer alan haline geldi. Bu turizm biçimi kazan-kazan prensibine dayanıyor. Hem doğa, hem insanlar kazanıyor. Projeye emek veren tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Farklı ülkelerden gelenleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Yeni trend turizm aktivitelerini destekliyoruz”

Ukrayna'daki proje ortaklarının katılamadığını ve orada savaşın bir an önce bitmesini ümit ettiklerini kaydederek konuşmasına başlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, “Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz değerler ve doğal güzellikler turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor. Ülkemizde birçok turizm alanında son zamanlarda yaygınlaşma gözlemleyebiliyoruz. Turizm potansiyelimiz son zamanlara kadar kıyı turizmi ağırlıklıydı, yeni turizm trendleri de giderek önemli hale geliyor ve payları artıyor. Biz de SUBÜ olarak Turizm Fakültemiz, Spor Bilimleri Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Fakültelerimizle yeni trend turizm aktivitelerini gönülden destekliyoruz. Bisiklet Odası vesilesiyle hem öğrencilerimiz, hem yerel halkımız hem de yurtdışından gelecek misafirlerimize hizmet sağlamış olacağız. Bu türden proje ve aktivitelerin faydalarından birisi tanış olarak farkındalık oluşturmak ve farklı ülkelerden insanların birbirlerini tanımasını sağlamak oluyor. Bisiklet Odası hayırlı olsun” diye konuştu.