SUBÜ'de ders çekim stüdyoları oluşturuldu

SUBÜ'de pandemi süreci nedeniyle uzaktan/online olarak başlayan eğitimlerin daha etkili ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için her birime hizmet edecek ders çekim stüdyoları oluşturuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) 5 Ekim Pazartesi günü başlayan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı dersleri uzaktan/online eğitimlerle devam ediyor. Eğitimlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde özellikle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) kilit role sahip. Öğrenciler ve akademisyenler ‘lms.subu.edu.tr' adresinde oluşturulan sanal sınıflarda eş zamanlı bir şekilde görüntülü ve sesli olarak bir araya geliyor. Bununla birlikte SUBÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim-öğretim sürecinin daha etkili gerçekleşmesi, akademisyenlerin dersleri kesintisiz ve en etkin şekilde verebilmesi için her bir birime ders çekim stüdyosu kuruldu. Stüdyolarda uzaktan eğitim sürecinde yararlanılacak her türlü teknolojik donanım yer alıyor. Daha önce SUBÜ tarafından yapılan açıklamada okulun her birimindeki bilgisayar laboratuvarlarının öğrencilerin kullanımına açık olduğu belirtilmişti.