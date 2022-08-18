SUBÜ'de doluluk yüzde 100'ün üstünde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından SUBÜ'de doluluk oranı okul birincileri ile birlikte ön lisans ve lisans programlarının yüzde 100'den fazlası doldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarının tamamı doldu. Üniversite genelinde 6 bin 442 kontenjan bulunurken okul birincileri ile birlikte SUBÜ'ye 6 bin 582 öğrenci yerleşti.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "4'üncü yılını yeni kutlayan bir üniversite olarak gerek ön lisans gerekse lisans programlarımızda yüzde 100 doluluk oranının üzerine çıkmak bizleri mutlu etti. Kontenjanı dolmayan sadece İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün de ek yerleştirmelerle birlikte dolacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek sıralamalardan tercih edilen birçok bölümümüz oldu. Yeni açılan programlarımız tamamen doldu. Bunda tabii ki puan barajının kaldırılmasının etkisi var ancak yerleşme puanlarına baktığımızda üniversitemizin sunduğu eğitim modelinin, iş deneyimi vadetmemizin ve şehrimizin coğrafi konumu ile imkânlarının daha ön planda olduğunu görebiliyoruz. Daha önce ülkemizin önde gelen kariyer sitelerinden birisi tarafından yapılan araştırmada mezunları en çok tercih edilen 11'inci devlet üniversitesi olarak gösterilmiştik. İlerleyen süreçte yerleşme puanlarımızı ve sıralamalarımızı daha da yukarı çekmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.