SUBÜ'de final sınavlarının yöntemi belli oldu

Bu kapsamda final sınavlarının yönteminin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine uygun şekilde akademik takvim de güncellendi. Son olarak final sınavlarının uygulama esasları da belirlendi. SUBÜ Senatosu tarafından alınan kararlara göre öğrencilere online ve yüz yüze sınav seçeneği getirilirken, ayrıca derslerin bir kısmından online bir kısmından ise yüz yüze sınava girmek mümkün olacak. Kararları değerlendiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, hakkaniyeti gözeterek hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyen bir karar almaya çalıştıklarını vurguladı.

Final sınavlarına yönelik açıklanan kararlara göre online olarak sınava girecek öğrencilerin dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilecek. Geçme notu 50 olacak. Yüz yüze sınava girecek öğrencilerin dersleri harf notu olarak değerlendirilecek. Öğrenciler sınava girmek istemedikleri derslerden 11 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında çekilebilecekler. Yüz yüze sınavda harf notu beklentisinin altında kalan öğrenciler 1-10 Temmuz tarihleri arasında bir defalığına ilgili dersin harf notunun başarılı/başarısız olarak dönüştürülmesini talep edebilecekler. Yüz yüze sınava girmek isteyen öğrenciler 18 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında ‘SABİS / Başvuru İşlemleri / Derslerin yılsonu Değerlendirme Tercih İşlemleri' bölümünden yüz yüze sınava girmek istedikleri dersleri seçebilecekler. SABİS üzerinde bütün dersler ‘online değerlendirme' olarak tanımlandığı için online sınava girmek isteyen öğrenciler ayrıca bir sınav tercihinde bulunmayacaklar. Öğrenciler diledikleri dersten online, diledikleri dersten yüz yüze sınava girme hakkına sahip olacaklar.

Güncellenen akademik takvimde daha önce uygulamalı dersler için 1-15 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan yoğunlaştırılmış örgün eğitim, normalleşme süreci kapsamında üniversitelerde 15 Haziran'dan sonra örgün eğitim verilebileceği kararı nedeniyle iptal edildi. Güncellenen akademik takvime göre SUBÜ'de Bahar Yarıyılı 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Online final sınavları 15 Haziran - 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yüz yüze final sınavları 29 Haziran - 5 Temmuz arasında yapılacak. Yaz Öğretimi 13 Temmuz'da başlayarak 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

Öğrencilere final sınavlarında başarılar dileyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnce eğirip sık dokuyarak bu kararı aldık. Temel hareket noktalarımız hem hakkaniyeti gözetmek hem de hiçbir öğrencimizi mağdur etmemek üzerineydi. Açıkladığımız kararlar normal dönemde olmayacak birçok avantajı içinde barındırıyor. Cumhurbaşkanımız 15 Haziran'dan sonra üniversitelerde örgün eğitimin başlayabileceğini ifade etmişlerdi. Biz yüz yüze sınavlara bundan 14 gün sonra başlayacağız. Sürecin de bir yerden sonra normalleşmesi gerekiyor. Gerek yüz yüze sınavlar için gerekse Yaz Okulu için tüm tedbirleri alacağız” dedi.