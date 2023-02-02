SUBÜ'de güz yarıyılında bin 323 öğrenci iş deneyimi kazandı

2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı'nda toplam bin 323 SUBÜ öğrencisi +1 Eğitim Modeli çerçevesinde tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı. Bahar Yarıyılı içinse firmaların öğrenci talebi süreci başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı'nda da +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş dünyasında yer aldı. Üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyorlar. Böylelikle eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabiliyor, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına kavuşuyorlar.

Üniversiteden yapılan açıklamada Güz Yarıyılı'nda ön lisans düzeyinden bin 125, lisans düzeyinden ise 198 olmak üzere toplam bin 323 öğrencinin +1 Eğitim Modeli çerçevesinde işletmelerde mesleki eğitime katıldığı ifade edildi. Bahar Yarıyılı içinse üniversitenin Mesleki Uygulama Sistemi (MUYS) üzerinden firmalar için öğrenci talebi süreci başladı. https://muys.sabis.subu.edu.tr/ adresinden kaydını gerçekleştiren firmalar tam zamanlı öğrenci talebinde bulunabiliyor. 20 Şubat'a kadar sürecek başvurular neticesinde 2 bin 100'e yakın öğrencinin iş dünyasında yer alması bekleniyor. SUBÜ, pandemi sürecinde de modelin uygulamasını sürdürerek öğrencilerin saha deneyimi kazanmaları noktasındaki kararlılığından taviz vermemiş, süreçte 5 bin 134 öğrenci iş dünyasıyla buluşmuştu.