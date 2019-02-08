SUBÜ'de ilk ders Hasan Ali Çelik'ten

Dr. Hasan Ali Çelik, Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin Bahar Yarılı ilk dersini gerçekleştirdi.

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı, TBMM Komisyon Başkanlığı ve 3 dönem Sakarya Milletvekilliği görevlerinde bulunan Hasan Ali Çelik, tüm birikim ve tecrübeleriyle üniversite öğrencilerinin yanında olduğunu söylediği konuşmasında, Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji konulu bir eğitim verdi.

“Mühendis medeniyet kurar”

Hasan Ali Çelik, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde SUBÜ Teknoloji Fakültesi Bölümleri öğrencileriyle gerçekleştirdiği derste başarıya giden yolun sevgi ve güvenden geçtiğini söyledi. Mühendisliğin birçok tanımı olduğunu hatırlatan Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, “Mühendis demek, medeniyet kuran demektir. Hayatı kolaylaştıran kişiler mühendislerdir. Ülkemiz için en değerli unsur sizlersiniz. Sizler yılmadan, kararlılıkla, hedeflerinize kilitlenerek ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek daha iyisini düşünmenin ve üretmenin gayreti içinde olmalısınız” dedi.

“Amacım gençelere destek olmak”

İnsan kaynağının en önemli zenginlik olduğunu belirten Çelik, “Dünya'nın en önemli ve en değerli şirketlerinin teknoloji şirketleri olduğunu görüyoruz. Bizler de bu alana yoğunlaşmalıyız. Türkiye, birçok alanda olduğu gibi teknoloji ve bilişim alanında da gelişmeye devam ediyor. Özellikle bazı savunma sanayi alanlarındaki hamlelerde milli teknolojilerin geliştirildiğini görüyoruz. Yerlilik oranları hızla artıyor. AR-GE faaliyetleri çok önemli. Öğrencilerimiz, bugün sınıf arkadaşlıklarının yarın iş arkadaşlıklarına dönüşeceğini unutmamalı. Bunun için ders haricinde de bir araya gelerek teknoloji konularında konuşup tartışacakları kafeler geliştirilmeli” diye konuştu.

Hasan Ali Çelik, dersin ardından öğrencilerin sorularını da cevapladı. Bahar Yarı Yılı ilk dersi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Çay'ın Hasan Ali Çelik'e günün anısına tablo hediye etmesiyle sona erdi.