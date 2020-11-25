İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SUBÜ'de Öğretmenler Günü'ne özel söyleyişi gerçekleşti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle akademisyen ve öğrencileri bir araya getiren online söyleşi gerçekleştirildi.


SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen online söyleşide beden eğitimi öğretmenliği, günümüzde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. ‘Öğretmen Olmak' konulu söyleşiye alanında uzman ve tanınmış bir isim olan Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap konuşmacı olarak katıldı. Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu'nun da yer aldığı söyleşide Kasap, öğretmen okulunda geçirdiği anıları ve öğretmenliğin verdiği duyguları paylaşırken; ileride beden eğitimi öğretmeni olacak gençlere de tavsiyelerde bulundu. Online söyleşide ayrıca günümüzde öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.