SUBÜ'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay oldu

SUBÜ'de, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Naci Çağlar'dan boşalan rektör yardımcılığı görevine Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay atandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ), Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Naci Çağlar'dan boşalan rektör yardımcılığı görevine Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay atandı. Türkay, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve öğretim üyelerinin katıldığı törenle görevine başladı. Türkay, topluma hizmet, kalite süreçleri, üniversitenin dış ilişkileri ile sosyal faaliyetlerden sorumlu olacak.

“Ekibiyle birlikte büyük emekler sarf etti”

Prof. Dr. Naci Çağlar'ın SUBÜ'nün gelişiminde önemli katkısı olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Görevini başarı ile yerine getiren Naci hocamızı Bursa'ya rektör olarak uğurladık. Oğuz hocamız da gerek Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak, gerekse Turizm Fakültesi Dekanı olarak başarılı ve önemli işlere imza attı. Özellikle Turizm Fakültemizin akreditasyon çalışmalarında ekibiyle birlikte büyük emekler sarf etti. Birçok bilimsel çalışma ve etkinlikle bu birimlerimizi ön plana çıkardı. Şimdi daha büyük fedakarlık ve çalışmalarla rektör yardımcımız olarak görev alacak. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Yeni görevi hayırlı olsun. Allah utandırmasın” dedi.

“Üniversitemizin öncü çalışmalarına yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışacağız”

Törenle görevine başlayan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Üniversitemiz örnek ve öncü işleriyle adını duyurmaya devam ediyor. Naci hocamızdan devraldığımız görevleri en güzel şekilde yerine getirmek ve üniversitemizin öncü çalışmalarına yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal alandaki aktifliğimizi daha da artıracak, kalite süreçlerindeki yol haritamıza uygun şekilde emin adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.