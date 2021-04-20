SUBÜ'de ‘Sağlıklı İletişim İçin Ezber Bozan Çözümler' konuşuldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İletişim Topluluğu'nun düzenlediği etkinliğe katılan eğitimci ve konuşmacı Burcu Saral; dilin önemine değinerek, sağlıklı iletişim için öncelikle Türkçeyi en iyi şekilde kullanabilmek gerektiğini söyledi.

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İşletme Topluluğu tarafından Eğitimci ve Konuşmacı Burcu Saral'ın katılımıyla ‘Sağlıklı İletişim İçin Ezber Bozan Çözümler' başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Meslek yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanlarının katıldığı etkinlikte Saral, günümüzde iletişim imkanlarının genişlemesi üzerine hemen hemen insanlığın büyük bir bölümünün anlık olarak ulaşılabilir hale geldiği dünyada doğru iletişimin önemini ve yollarını anlattı. Saral ayrıca dilin toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden birisi olduğunun altını çizerek, “Bu nedenle sağlıklı iletişim için öncelikle Türkçeyi çok iyi bilmemiz ve kullanmamız gerekiyor. ‘Önce Türkçe Sonra Yine Türkçe' sözünü çok seviyorum. Bu hayatta her şeyin bir hikayesi var. Bizim de hikayelerimizi doğru aktarabilmek için önce dilimize en iyi şekilde hakim olmamız lazım” dedi.