SUBÜ'de ‘Tabaklamanın Doğası' çalıştayı düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından ‘Tabaklamanın Doğası' çalıştayı gerçekleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Osman Çavuş'un katıldığı çalıştay ile öğrencilere tabaklamayla ilgili genel bilgiler ve teknikler aktarıldı. Çalıştayda, farklı ülkelerden çeşitli örneklere yer verildi. Kısa süre önce eğitime açılan gastronomi mutfağında uygulamalı eğitimle tabaklar hazırlandı.