SUBÜ'de Teknofest başarıları kutlandı

SUBÜ'nün Teknofest 2023'e katılan takımları düzenlenen mangal etkinliğinde bir araya gelerek yarışmada elde edilen başarıları kutladı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Ne kadar başarılı bir model uyguladığımızı Teknofest 2023'te de sonuçlarla görme fırsatı yakaladık” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Teknofest 2023'e katılan öğrenciler ve danışmanlar mangal etkinliğinde bir araya geldi. Yarışmada elde edilen başarıların kutlandığı etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kupaların ve ödüllerin de sergilendiği buluşmada hatıra fotoğrafları çekildi.

“Büyük artılar kattık”

Uzaktan eğitim sürecinde olunmasına rağmen Teknofest 2023'e katılacak takımlardaki öğrencilerin Sakarya'dan ayrılmadıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Biz şahidiz ki gece gündüz demeden hem atölyelerde hem de Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz bünyesindeki çalışma alanında büyük bir gayret ve özveriyle çalıştılar. Yarışma süresince de üniversitemizi en güzel şekilde temsil ederek büyük başarılar elde ettiler. Kazandığımız 1 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük, En İyi Takım Ruhu Ödülü ve En İyi Sunum Ödülünün yanı sıra ciddi dereceler elde ettiğimiz birçok kategori de oldu. Her şeyden önemlisi uygulama becerisine sahip nitelikli insan yetiştirme misyonumuza bu Teknofest'te de büyük artılar kattık. Bir yandan da ne kadar başarılı bir model uyguladığımızı sonuçlarla görme fırsatı yakaladık. İnşallah bu genç kardeşlerimiz Teknofest tecrübesi olan diğer kardeşlerimiz gibi ülkemizin ve dünyanın güzide şirketlerinde ve kurumlarında çalışacaklar ve SUBÜ ailesini ömürleri boyunca en güzel şekilde temsil edecekler. Takım liderleri, sponsorlar ve destek verenlere teşekkür ediyor, herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

“İnsana yatırım yapıyoruz”

Öğrencileri ve akademisyenleriyle bir bütün olarak ciddi işler başardıklarını kaydeden Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, “Projelerde de sahadaki uygulamalarda da nitelikli eleman yetiştirmede de iş dünyasıyla iletişimde de mühendislik eğitiminde de seviyemizi sürekli daha ileri noktalara taşıma gayretindeyiz. Çok şükür ki bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. En değerli yatırım elbette insana yapılan yatırım. Biz de samimiyet ve iyi niyetle bunu yapma gayretindeyiz. Öğrencilerimiz oldukça aktifler ve bizi her anlamda gururlandırıyorlar. Teknofest 2023'te de büyük gayretlerinin sonuçlarını aldılar. Biz öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya ve onlara güzel bir gelecek, ülkemize de her anlamda hizmet edecek nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.