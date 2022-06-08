SUBÜ'den Azerbaycan'da yeni iş birlikleri

Dr. Mehmet Sarıbıyık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarında Azerbaycan Diller Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarında beraberinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Esen ve Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük ile birlikte Azerbaycan Diller Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne bağlı Fizik ve Toplum Bilimleri Enstitülerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdullayev, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseynli Nazim ve Azerbaycan İlimler Akademisi Fizik Enstitüsü Başmüdürü Dr. Arif Haşimov ile bir araya gelindi. Rektör Sarıbıyık SUBÜ adına, Azerbaycan Diller Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi ile ortak araştırma, öğrenci ile akademik ve idari personel değişimi, akademik yayın materyallerinin değişimi, uluslararası projeler, ortak sempozyum ve konferanslar, çift anadal programlarının geliştirilmesi, yayın ve kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek gibi içerikleri kapsayan iş birliği protokolleri imzaladı.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da INCSOS 7. Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldıklarını ve bir takım görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Ülkemizden çok sayıda rektör ve akademisyenimizle aynı anda Azerbaycan'da bulunmamız yeni iş birliği köprüleri oluşturmamıza fırsat tanıdı. Üniversitemizde çok sayıda Azerbaycanlı öğrencimiz bulunuyor. Aslında ilişkilerimizi daha da sıklaştırmamız gerekiyor. İmzaladığımız protokollerin bu temennimizin gerçekleşmesi için bir başlangıç olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Ayrıca Ermenistan'ın işgalinden kurtulan Karabağ topraklarında bulunmak ve zaferin hala devam eden coşkusunu hissetmek mutluluk vericiydi. Kardeşliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.