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SUBÜ'den çevrim içi stratejik plan değerlendirme toplantısı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğünce çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısında, hedeflere yönelik olarak yapılan faaliyetler değerlendirildi.


SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve üniversitenin kalite elçilerinin yer aldığı toplantıda, 2019-2020 yılı kalite güvence çalışmalarına ilişkin genel bilgilendirme yapıldı. Ardından birimlerin 2020 yılı stratejik plan hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler ve eylem planları değerlendirildi. Kalite elçilerine yönelik konuşma gerçekleştiren Rektör Sarıbıyık, “Kalite güvence kültürünün oluşması ve yayılması noktasında önemli görevler icra ediyorsunuz. Stratejik yönetim ve gelecekteki dış değerlendirme çalışmalarında kendi birimlerinizin yapacağı faaliyetlerde de ciddi roller üstleneceksiniz. Verdiğiniz emekler için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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