SUBÜ'den gömülü sistemler alanında iş birliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Bilişim Vadisi firmalarından bir şirket, teknolojik cihazların önemli parçalarından olan gömülü sistemlere ilişkin güncel bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek amacıyla iş birliği yaparak yaz staj programı yürütecek. İş birliği ile SUBÜ öğrencileri 20 günlük yaz stajlarını yaparken bir yandan da firmanın ve danışman akademisyenin birlikte belirleyeceği müfredat doğrultusunda eğitimlere ve uygulamalara katılacaklar.

Burada eğitim alan öğrenciler hem firmada hem de bu firma tarafından önerilen firmalarda +1 Eğitim Modeli çerçevesinde bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimlerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca kısmi zamanlı iş imkanına sahip olacaklar. Yaz stajı eğitim programı Sakarya Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dereli danışmanlığında 4 saat eğitim ve 4 saat uygulama olarak gerçekleştirilecek. Başarılı olan öğrenciler iş yeri eğitimi ve bitirme çalışmalarında firma tarafından desteklenecek.

İş dünyasının istediği yetkinlikte uygulama becerisine sahip mühendisler yetiştirmek için çabaladıklarını kaydeden iş birliği ve staj programının yürütücüsü Sakarya MYO Öğretim Üyesi Dr. Serkan Dereli, “Teknofest yarışmalarına verdiğimiz önem, oradaki mentörlüğümüz ve desteklerimiz de bu doğrultudaki çabalarımız arasında yer alıyor. Ancak yarışmalarda elde edilen kazanımlar iş dünyası düzeyinde temelde kalıyor. Bu nedenle söz konusu kazanımların üst seviyelere taşınması gerekiyor. Bu amaçla özellikle teknolojik ürün geliştiren firmalarla eğitim bazlı iş birliği yapmak oldukça önemli. İnanıyorum ki iş birliğimizle öğrencilerimiz özellikle günümüzde ilgili sektör tarafından kullanılan güncel gömülü sistemlerle ilgili bilgi birikimi ve uygulama becerisine sahip olacaklardır. İş birliğine verdiği önem ve öğrencilerimizin yetiştirilmesi noktasındaki hassasiyeti için Mehmet Kurnaz Bey ile programın uygulamasında liderlik yapacak öğrencilerim Ahmet Aktaş ve Serkan Bütün'e teşekkür ediyor, programa katılacak öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Üreten Türkiye için gençlere yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan şirket kurucusu Mehmet Kurnaz, “Öğren, öğret, üret ilkesini benimseyen; sürekli gelişmeyi ve kolektif gelişime katkı sağlamayı amaçlayan bir teknoloji firmasıyız. SUBÜ ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizi günümüzün teknoloji firmalarının ciddi bir bölümünün ihtiyaç duyduğu gömülü sistemler alanında hazırlamaya çalışacağız. Teorik bilgilerin yanında pratik çalışmalarında yapılacağı bu eğitim programında öğrencilerimiz firmalarımızın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri tanıma ve uygulama fırsatı bulacaklar” şeklinde konuştu.