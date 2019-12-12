SUBÜ'den Macaristan Pannonia Üniversitesi'nde inceleme

Dr. Yusuf Çay ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Çalışkan, Macaristan'ın Veszprem şehrinde bulunan Pannonia Üniversitesi'nde incelemelerde bulundular.

Radyokimya Enstitüsü Başkanı Dr. Tibor Kovaks tarafından karşılanan SUBÜ öğretim üyeleri, daha sonra fakülteler, enstitüler ve laboratuvar imkanları hakkında bilgi aldı. Yapılan toplantılarda, iki üniversite arasında işbirliği ve ortak çalışma konuları görüşülürken, SUBÜ'nün uygulamalı +1 eğitim modeli hakkında da detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

SUBÜ'nün ziyaretini ve ikili iş birliğini önemsediklerini belirten Dr. Tibor Kovaks, gelecek senelerde öğrenci değişim programlarını daha aktif şekilde değerlendirmek istediklerini söyleyerek, Nisan ayında SUBÜ'ye ziyaret gerçekleştirme düşüncesinde olduklarını ifade etti. Ortak çalışma konularının çok olduğunu dile getiren SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay ise her iki üniversitenin güçlü yönlerinin bir araya gelmesiyle öne çıkan projeler yapmayı hedeflediklerini belirtti.