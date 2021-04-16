SUBÜ'den olnine onkoloji semineri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Kanser Haftası kapsamında ‘Hekim, Hemşire ve Hasta Perspektifinden Onkoloji' başlıklı bir web tabanlı seminer gerçekleştirildi.

SUBÜ ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kanser Haftası kapsamında düzenlenen webinarda farklı paydaşların katılımıyla ‘Hekim, Hemşire ve Hasta Perspektifinden Onkoloji' başlığı konuşuldu. Akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrencilerin katıldığı web tabanlı seminer sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Kanserin tedavisi ve bakımında disiplinler arası bir yaklaşıma gerek duyuluyor. Onkolojik hastalıkların tedavisinde hastayı ve sorunları fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bütüncül olarak ele alan onkoloji uzmanı hekimler ve hemşireler elbette ekibin en önemli bileşeni olarak ön plana çıkıyor. Ancak disiplinler arası ekibin hizmet verdiği hastalarımızın deneyimleri de hastalıkla mücadelede şüphesiz çok değerli. Biz de İl Sağlık Müdürlüğümüz ile bu mücadelede farkındalık ve bilinçlendirmeyi arttırmak; onkolojide aslında önemli paydaşlar olan hekim, hemşire ve hasta açısından farklı bir çerçeve çizmek için böyle bir program düzenledik” dedi.

Kanserin toplum üzerindeki etkileri, halk sağlığının korunması ve bunun sürdürülmesine yönelik farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yapan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Selin Çokluk, “Birincil hedefimiz topluma ulaşarak ve sağlığın korunmasına yönelik eğitim, bilgilendirme ve taramaların yapılmasını sağlamak. Kanser Erken Teşhis Merkezimiz (KETEM) bu anlamda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor ve önemli hizmetler sunuyor. Bu etkinliğin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tertipleyenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.