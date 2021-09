SUBÜ'den teknoloji odaklı uluslararası protokol

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bir uluslararası ortaklığa daha imza atarak Pakistan'ın Mirpur Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (MUST) ve Ulusal Robotik ve Otomasyon Merkezi (NCRA) ile ‘Akademik Değişim Programı Mutabakat Protokolü' imzaladı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile MUST akademisyenlerin Doç. Dr. Faisal Riaz arasında imzalanan protokolle SUBÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) ile NCRA Kontrol, Otomotiv ve Robotik Laboratuvarı ve MUST Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi Bölümü arasında iş birliği yürütülecek.

Protokol; karşılıklı teknoloji paylaşımı, öğrenci değişimi, ortak yayın yapılması, ortak konferanslar ve karşılıklı ziyaretler gibi konuları içeriyor. Protokol töreninde SUBÜ ROTASAM Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Atalı da yer aldı. Doç. Dr. Faisal Riaz program sonrasında TEKNOFEST yarışmaları için Bursa'da bulunan SUBÜ öğrencilerinin geliştirdiği araçları da inceledi.

Ulusal ve uluslararası çapta iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Günümüz dünyasında sadece yerelde ve belirli bir çevreyle sınırlı kalmak mümkün değil. Gerek akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalar, gerekse yetiştirdiğimiz öğrencilerin sahip olduğu nitelikler çok daha geniş bir çerçeveye hitap ediyor. Bugün imzaladığımız protokolle uluslararası ortaklıklarımıza bir yenisini daha eklediğimiz için mutluluk duyuyoruz. Pakistan teknoloji gelişiminde hızla yol kat eden ülkelerden birisi. Ülkemiz de yerli ve milli imkânlarla dünya çapında teknoloji geliştiren bir ülke haline geliyor. Bu kapsamda imzaladığımız geniş kapsamlı protokol sonucunda yapılacak ortak çalışmaların hem ülkemize hem de uzun yıllara dayanan kardeşlik bağımızın olduğu gönül coğrafyamızdaki ülkelerden Pakistan'a ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.