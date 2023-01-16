SUBÜKAM'dan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri

SADEM'de Türkçe eğitimi alan yabancı kadın öğrenciler, çeşitli mağduriyetler yaşadıklarında başvurabilecekleri kurumlara ilişkin olarak SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bilgilendirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SUBÜKAM) faaliyetleri ve çalışma alanlarına ilişkin bilgi vermek için birim ziyaretleri düzenlenmeye başlandı. Bu çerçevede SUBÜKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Burçak Başak Yiğit, SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. SADEM Öğretim Üyesi Dr. Berrin Sarıtunç'un da yer aldığı tanıtım etkinliğinde yabancı öğrencilerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntılar üzerinde durularak özellikle kadın öğrencilerin yaşayabilecekleri çeşitli mağduriyet durumlarında hangi kurumlara başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Merkezden yapılan açıklamada tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin üniversite özelinde ve şehir genelinde süreceği belirtildi.