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SUBÜ'lü aşçı adayından uluslararası yarışmada 2'incilik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi, 18.

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri etkinliğinde 2'inci olarak gümüş madalya kazandı.


SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi İrem Karahan, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile Dünya Şefler Birliği (WACS) iş birliğiyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri etkinliğine katıldı. Karahan, Türkiye'nin en büyük gastronomi yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte ‘Üniversite Ana Yemek' kategorisinde yarışarak 2'inci olarak gümüş madalya kazandı.

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