SUBÜ'lü genç fizyoterapistler yaşlılar ile bir araya geldi

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Yaşlılar Haftası etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şubesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'ne (YADEM) ziyaret edildi. Öğrenciler, şehit babası, gaziler ve yaşlıların anılarını dinleyerek özellikle gazilerin fizyoterapi süreçleri hakkında bilgi aldı.