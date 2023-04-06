SUBÜ'lü güreşçiler dünya şampiyonasında yarışacak

SUBÜ öğrencileri Ankara'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş madalya ve iki beşincilik elde ederek, dünya şampiyonasına katılmaya kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Gazi Üniversitesi (GÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş madalya ve iki beşincilik elde etti. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Yusuf Ceylan, Serbest Stil 97 kiloda gümüş madalya kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri Mehdi Rezaei, Greko-Romen Stil 82 kiloda ve Arash Rezaei ise Greko-Romen Stil 130 kiloda 5'inci oldu. Bu derecelerin yanı sıra SUBÜ adına şampiyonaya katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Pavrin Namjoyy, Greko-Romen Stil 77 kiloda 7'inci; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Hüseyin Solukoğlu ise Serbest Stil 125 kiloda 9'unculuk elde etti. SUBÜ sporcuları elde ettikleri sonuçlarla dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.