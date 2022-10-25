SUBÜ'lü öğrenciler Bursa'da defile deneyimi kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri beraberlerinde program başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar ile birlikte Bursa Fashion Week etkinliğine katıldı. Öğrenciler, defile kulis çalışmalarında görev alarak defile arkası hazırlıkta deneyim kazandı. ‘Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte finalistlerin çalışmalarını yakından inceleme imkanı bulan öğrencilere sertifika takdim edildi. Moda Tasarımı Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çınar, “Gerçekleştirdiğimiz bu gezi öğrencilerimizi bir sonraki Bursa Fashion Week'e katılım noktasında cesaretlendirdi. Moda yarışmaları öğrencilerimize bilgi ve becerilerini özgün içeriklerle harmanlayıp sunmaları bakımından katkı sağlıyor. Mezun olduklarında özgeçmişlerinde yarışma tecrübe ve derecelerinin bulunması da rakipleri arasında onları bir adım öne çıkarıyor” dedi.