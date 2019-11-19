SUBÜ'lü öğrenciler endüstriyel tasarımları incelediler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu ve Arifiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen “Design Week Turkey” etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli sergi ve panellere katılan öğrenciler aynı zamanda inovatif ve girişimci öğrencilerin gelişimini destekleyen bir oluşum olan İnovaTİM hakkında bilgi alarak sisteme üyelik kaydı yaptılar.

Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da yer aldığı Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katılan öğrenciler, endüstriyel tasarımın günümüzdeki durumu ve gelecek konseptleriyle alakalı fikir sahibi oldular.