İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SUBÜ'lü öğrenciler endüstriyel tasarımları incelediler

SUBÜ Hendek MYO ve Arifiye MYO öğrencileri Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen “Design Week Turkey” etkinliğine katılarak, endüstriyel tasarımlar hakkında fikir sahibi oldular.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu ve Arifiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen “Design Week Turkey” etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli sergi ve panellere katılan öğrenciler aynı zamanda inovatif ve girişimci öğrencilerin gelişimini destekleyen bir oluşum olan İnovaTİM hakkında bilgi alarak sisteme üyelik kaydı yaptılar.


Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da yer aldığı Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katılan öğrenciler, endüstriyel tasarımın günümüzdeki durumu ve gelecek konseptleriyle alakalı fikir sahibi oldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.