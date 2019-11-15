SUBÜ'lü öğrenciler “İstanbul Grafik Tasarım Günleri”ne katıldı

SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarım öğrencileri 23'üncüsü düzenlenen “İstanbul Grafik Tasarım Günleri”ne katılarak, kendi alanlarına yönelik bilgiler edindiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Ferizli Meslek Yüksekokulu, Grafik Tasarım öğrencileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ve Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından düzenlenen 23'üncü İstanbul Grafik Tasarım Günlerine katıldılar.

Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından düzenlenen gezide öğrenciler Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezerek, Mimar Sinan Sedad Hakkı Eldem Oditoryumundaki panellere katıldılar. Karaköy'deki Mixer Sanat Galerisi'ndeki "Görülen Şeyler" adlı sergiyi de gezen öğrenciler, sergideki eserlerin her biri hakkında tarihsel ve biçimsel bilgiler aldılar.

Bu tip faaliyetlerin öğrencilerin hem birbirleriyle kaynaşmasına hem de tasarım yetilerinin güçlenmesine büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayan Öğretim Görevlisi Ersin Berk, henüz yeni kurulan bir bölüm olduklarını ve gelecekte gerçekleştirecekleri sanatsal faaliyetlerin ve gezilerin artarak devam edeceğini belirtti.