SUBÜ'lü öğrenciler TÜYAP Fuarı'nda yenilikleri incelediler

Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak sahadaki son yenilikleri inceledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencileri, TÜYAP 45. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. 4 gün boyunca İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 143 ülkeden 498 katılımcı ve 52 bin 111 ziyaretçinin yer aldığı fuara Hendek MYO'dan 30 öğrenci katıldı. Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak mihmandarlığındaki öğrenciler derste gördükleri malzeme ve materyalleri yakından tanıma şansı bulurken sektör temsilcileriyle de bir araya geldiler. SUBÜ, fuarlara öğrencilerin özellikle alanlarıyla ilgili sahadaki son gelişmeleri ve uluslararası katılımcıların perspektifini de görme fırsatı yakalamaları açısından sık sık katılım sağlıyor.