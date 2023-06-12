SUBÜ'lü öğrenciler ‘Zirveye Yolculuk' 2023'te sektörle buluştular

SUBÜ Geleceğin Mühendisleri Öğrenci Topluluğu tarafından sektör temsilcilerini ‘kariyer' teması ile öğrencilerle buluşturan ‘Zirveye Yolculuk 2023' etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geleceğin Mühendisleri Öğrenci Topluluğu tarafından girişimcilik, kariyer ve güncel sektör başlıklarında çevrimiçi seminerlerin gerçekleştirildiği ‘Zirveye Yolculuk 2023' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 2 gün süren etkinliğin ilk gününün ilk oturumunda Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut, 2'nci oturumunda Delta Electronics Emea Satış Müdürü Can Tolga Bizel öğrencilerle buluştu. İkinci günün ilk oturumunda Viva Vita Health Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, 2'nci oturumunda ise Evam Yazılım Geliştirme Direktörü Ali Barış Bingüler seminerler verdi. Seminerler sonunda öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.