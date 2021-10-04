SUBÜ'lü öğrencilerden TEKNOFEST'te 2'ncilik

SUBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Skyline Takımı, TEKNOFEST Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda 2'ncilik ödülünün sahibi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Skyline Takımı, TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda 2'nci oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yarışa Zevahir isimli araç tasarımıyla katılan Skyline Takımı, 30 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu. Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay ve Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Karayel; takım kaptanı Haktan Yağmur, takım üyeleri Bedirhan Ertatlıgül ve Can Bayar ile takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kasım Serbest'i elde ettikleri dereceden dolayı tebrik ederek plaket takdim ettiler.