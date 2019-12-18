SUBÜ'lü öğrencilere Macera Park'ta eğitim verildi

Bu kapsamda Macera Parkı'na son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri konuk oldu. Macera Parkı'nın tırmanma duvarını kullanan öğrencilere uzmanlar tarafından yüksekte çalışmada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Yüksekte çalışma hususunda eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamladılar.