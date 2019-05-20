SUBÜ'nün 1'inci kuruluş yıl dönümünü iftarda kutlandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 1'inci kuruluş yıl dönümünü üniversiteye ait Sapanca Park Otel'de verdiği iftar yemeği ile kutlandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, BAM Başkanı Nuri Koçer, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Baro Başkanı Abdürrahim Burak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakam ve belediye başkanları, kurum il müdürleri, STK temsilcileri, üniversite yönetimi ile çok sayıda davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ramazan ayı dolayısı ile iftar sofrasında birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Üniversitenin kuruluşuna emek verenlere ve bundan sonra da emek verecek herkese teşekkür eden Rektör Sarıbıyık, “Üniversiteler şehirlerle ve hatta ülkelerle anılan farklı özelliklere sahip kurumlardır. Sakarya için yeni bir başlangıç olan üniversitemiz de doğru kurgulanması halinde geleceğe bırakılacak en önemli miraslarımızdan biri olacaktır. İşte burada bulunan veya bulunamayıp da gönlü ve desteği bizle olan tüm dostlarımız, aslında şehirle ilgili yazılacak tarihin de birer kahramanları olarak anılacaklardır. Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumların geleceği ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendirilmektedir. Kaliteli insan: kaliteli iş demektir, kaliteli toplum demektir, güçlü ekonomi demektir, istikbal demektir, güçlü Türkiye demektir. Güçlü bir Türkiye için ise: katma değeri yüksek ürünler geliştirmemiz, kaliteli üretim yapmamız, iyi pazarlar oluşturmamız gerekmektedir. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bu gelişmelerin, beklentilerin ve amaçların tam da merkezinde yer almaktadır” dedi.

Üniversitenin kuruluş sürecini de anlattığı konuşmasında, Mayıs ayından sonra birçok yoklukla karşı karşıya kalan üniversitenin yapılandırılma sürecinin sancılı olduğunu belirterek göreve 5 Eylül'de atandığını hatırlatan Sarıbıyık, “Bütün bu sorunlar ve yokluklar arasında siz değerli dostlarımızın desteği ve duaları ile birlikte SAÜ'nün desteği, Büyükşehir Belediyemizin desteği, belediyelerin ve firmaların destekleri ile işlerimizi planlamaya çalıştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK iş birlikteliğinde etkin roller üstlendik, TÜBİTAK'ın ilk etapta az sayıda üniversitenin onay aldığı Sanayi Doktora Programında yer aldık. Kısa adı KÜSİ olan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde etkin rol üstlendik. Lisansüstü eğitim enstitüsünü kurguladık, okullarımızın acil ihtiyaçlarına çözümler ürettik, MYO'larda yüksekokul ve fakültelerde yeni bölümler açmayı planladık. Tarım Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini 5'er bölüm ile faaliyet gösterecek şekilde tasarladık. Deniz Bilimleri Fakültesi ile ilgili çalışmalar yaptık, MYO'larımızın OSB'ler içinde yer alması ile ilgili çalışmalar yaptık. Araştırma merkezlerini kurguladık ve bir kısmını açtık, Yaşam Boyu Eğitim Merkezini kurduk, Dil Öğretim Merkezini kurduk, Marka ile proje çalışmalarına başladık, stratejik plan ile ilgili çalışmalara başladık. Bu mekanı Sakarya Park Otel olarak adeta baştan yeniden kurguladık” diye konuştu.

Üniversitenin 1'inci Kuruluş yıl dönümünün iftarla birleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehirleri kıymetli kılan hususlardan bir tanesinin üniversiteler olduğunu ifade ederek, “Yeni ve ilk olmanın bir heyecanı, gururu ve sorumluluğu vardır. Geleceğe taşınacak binlerce hatırası vardır. Üniversitemiz inşallah beklenenin de ötesinde faydalar sağlayarak ülkemize kıymet kazandıracaktır. Merkezi yönetim, yerel yönetim, STK'lar ve üniversite işbirliğinde bizlere düşen görev en iyi koordineyi sağlayabilmek olmalıdır. Gelecek yıllarda da başarılı bir örnek olacak üniversitemizin 1'inci yıl dönümünü kutluyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Üniversitenin 1'inci yıl dönümünü tebrik eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın konuşmasına atıfta bulunarak, “Göndermelerin hepsini aldım. Barutu doldurmamız gerekiyormuş. Nişanı gördüğümüz zaman barut problem değildir. İnşallah nişanı gösterip barutu dolduralım. Üniversitemize kuruluşundan bugüne kadar gerekli destekler yapıldı. Bundan sonra da bu destekler artarak devam edecek. Çünkü gücün temeli bilgidir. Bilgi yoksa güçlü olmak mümkün değildir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bir özelliği var. Bu özellik Necip Fazıl Kısakürek üstadımızın bir sözünü bize yaşatacağını ifade ediyor. “Fikirler aksiyona dönüşmediği müddetçe hükümsüzdür” diyor üstat. Üniversitemizin hedefi de bilgiyi beceri ile bütünleştirmek, yani fikirleri aksiyona dönüştürmek. Bu münasebetle elimizdeki imkanlarımızı bilgiyi beceriye dönüştürecek olan üniversitemiz için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Programa katılan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da iki üniversitenin de çiçeği burnunda rektörleri olduklarını ifade ederek, destek verdiği konuşmasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 1'inci yıl dönümünü kutladı.