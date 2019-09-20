SUBÜ'NÜN akademik başarıları ödüllendirildi

Sakarya'nın yeni üniversitesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Rektör Mehmet Sarıbıyık, Üniversite'nin kısa zamanda büyük başarılar elde etmesinden dolayı akademisyenleri ve tüm çalışanları tebrik etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik yılı açılış programı SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Mehmet Sarıbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamındaki Topluma Hizmet Ödülü'nün yeni üniversite için büyük bir onur kaynağı olduğunu vurguladı. Kanser tedavisinde önemli bir fayda sağlayacak cihazı geliştiren akademisyenlere teşekkür eden Rektör Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin kısa zamanda birçok proje ve yarışmalardan başarıyla geçmesinin memnuniyeti içinde olduğunu belirterek, “Fedakarca çalışıyoruz, biz birlikte güçlüyüz, ekip ruhuyla çalışmaya, şehrimize ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz” dedi. Programda ayrıca Üniversite'de yapılan çalışmalar, ödül alan akademisyenlere teşekkür belgeleri ile yeni atanan ve unvan değişikliği alan akademisyenlere de teşekkür belgesi verildi.

Şehirlere bütünleşen üniversite

Sakarya'nın yeni üniversitesi olarak Sakarya Üniversitesi'nden bölünerek kurulan ve yeni birçok birimle hem eğitime hem de topluma yönelik çalışmalara hız veren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, düzenlediği akademik kurul toplantısında son bir yılın değerlendirmesini yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Rektör Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin eğitim anlayışında uygulamalı eğitimin, Ar-Ge'nin, dijital dönüşümün ve projelerin yer aldığını belirterek, “+1 eğitim modeli diye adlandırdığımız bir dönem tam zamanlı eğitim ile öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz başta Sakarya'da olmak üzere birçok şehirde, sektörle iç içe eğitim vermektedir. Nitelikli bireyleri sektörle birlikte yetiştirme gayretimiz bugün birçok alanda fayda üretmeye başlamıştır. Lisansüstü eğitimde de benzer bir yaklaşımı hayata geçirdik. Lisansüstü Enstitümüzün de öğrencilerinin sanayiden ders alması, uzaktan eğitimle ders verilmesi ve sanayideki özellikle Ar-Ge biriminde çalışan öğrencilerimize de kolaylıklar sağlanacak bir düzenleme getirdik. Sektörle iç içe, sektörün sorunlarını çözecek tezlerin yapılmasını önemsiyoruz. TUBİTAK sanayi doktora programı kapsamında da doktora öğrencilerimize bir sanayide yaptığı doktora kapsamında maaş da ödeniyor. Bu projeyi alan az sayıdaki üniversitelerden biri olmanın da haklı onurunu yaşıyoruz” dedi.

Büyüleyen üniversite

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin akademik ve idari personel sayısıyla ilgili de bilgi veren Rektör Mehmet Sarıbıyık, 451 akademisyen olmak üzere 776 personelle çalıştıklarını söyledi. Şehrin her bölgesine ulaşabilen bir üniversite olduklarına değinen Rektör Sarıbıyık, öğrenci doluluk oranının da yüzde 94 seviyelerinde bulunduğunu, ek kontenjanlarla sayının artmaya devam edeceğini belirtti. Öğrencilerin kendi çocukları gibi üzerinde hassasiyetle durularak eğitilmesi gerektiğini isteyen Rektör Mehmet Sarıbıyık, topluma yönelik eğitimlerde de Sakarya Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin açıldığını, yetkilendirme belgesinin alındığını, birçok sertifikalı eğitimlerin başladığını duyurdu. 223 yabancı uyruklu öğrencinin de yeni kayıt yaptırdığını hatırlatan Rektör Mehmet Sarıbıyık, Dil eğitim öğretim merkezinin kurulduğunu da belirterek “Yerimiz olmadığı halde, zoru başararak bu merkezi de kurduk. Birçok alanda başarı elde eden bir üniversiteyiz. Teknoloji Fakültemiz Uluslararası Akredite olmuş bir fakülte, diğer fakültelerimiz de benzer süreçleri işletiyor” diye konuştu.

Daha sonra idari personelle de bir araya gelen Kurul Toplantısında akademisyenler ve üniversiteye yeni katılan akademik ve idari personele teşekkür belgesi verilirken, toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.