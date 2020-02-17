İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SUBÜ'nün akademisyen, idari personel ve öğrencileri doğa yürüyüşü düzenledi

SUBÜ akademisyen, idari personel ve öğrencileri doğa yürüyüşü düzenledi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyen, idari personel ve öğrencileri Poyrazlar Gölünde düzenlen doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki doğayla iç içe bulunan engebeli parkurda yürüyen katılımcılar daha sonra göl kıyısında yorgunluklarını giderdi. ‘SUBÜ ile yürümek güzeldir' temalı gerçeklen etkinliğe 100 kişi katıldı.


Konuya ilişkin olarak SUBÜ'den yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerde akademisyenlerimiz ve idari personellerimizle bir araya getirmeye, onlara sosyal yönden katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şehrimizde çevre bilincinin gelişmesini, Sakarya'nın eşsiz doğasının korunmasını ve doğa turizminin canlanmasını önemsiyoruz. Sağlıklı yaşam ve çevre bilinci odaklı doğa etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.