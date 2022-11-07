İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

SUBÜ'nün doğa tutkunları Doğançay'da yürüdü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin rotası Geyve Doğançay oldu.


Yürüyüşe öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan 111 kişi katıldı. Ekibe Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen rehberlik etti. 7 buçuk kilometre uzunluğundaki inişli çıkışlı parkuru tamamlayan yürüyüş ekibi bölgenin güzelliklerini keşfetme fırsatı da yakalamış oldu. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada doğa yürüyüşlerinin yeni parkurlarda devam edeceği, bilgilerin üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.