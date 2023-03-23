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SUBÜ'nün öğrenci toplulukları online buluştu

SUBÜ’nün öğrenci topluluklarının temsilcileri Bahar Yarıyılı’na yönelik planlarını konuşmak ve etkinlikleri planlamak için online toplantıda bir araya geldi.

SUBÜ'nün öğrenci topluluklarının temsilcileri Bahar Yarıyılı'na yönelik planlarını konuşmak ve etkinlikleri planlamak için online toplantıda bir araya geldi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen online toplantıda bir araya geldi. Toplantıda öğrenci topluluklarının 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için yaptıkları planlamalar, hedefler ve dönemden beklentileri konuşuldu. Yüz yüze eğitime ilişkin yeni bir karar alınıncaya kadar tüm topluluk faaliyetlerinin online platformlar ve sosyal medya üzerinden yapılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Depremin hemen ardından yürütülen yardım faaliyetlerinde yer alan topluluklara teşekkür edilerek yeni yardım çalışmaları konuşuldu. Toplantı, öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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