SUBÜ'nün sürü İHA projesine ödül

SUBÜ öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Depremde Enkaz Altındaki Yaralıların Sürü İHA Sistemi ile Gerçek Zamanlı Olarak Yer Tespitinin Yapılması' başlıklı proje, Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Rektörlük Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı ‘Depremde Enkaz Altındaki Yaralıların Sürü İHA Sistemi ile Gerçek Zamanlı Olarak Yer Tespitinin Yapılması' başlıklı projeyle Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) tarafından Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni'nde Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Rektörlük Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Varan danışmanlığında yürütülen ve toplam 18 proje başvurusu arasından ödüle layık görülen proje; öğrenciler Sema Eğri, Ahmet Talha Tural ve Bilal Gürevin tarafından hazırlandı. Öğrenciler ödüllerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın elinden alırken, Sema Eğri grup adına projenin sunumunu gerçekleştirdi.