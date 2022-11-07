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SUBÜ'nün teknoloji toplulukları İstanbul'daydı

SUBÜ’nün otonom teknolojiler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren iki öğrenci topluluğu, İstanbul’da düzenlenen etkinliklere katılarak alanlarına ilişkin güncel gelişmeleri yerinde takip etti.

SUBÜ'nün otonom teknolojiler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren iki öğrenci topluluğu, İstanbul'da düzenlenen etkinliklere katılarak alanlarına ilişkin güncel gelişmeleri yerinde takip etti.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Öğrenci Topluluğu ile Çip Tasarımı ve Uçta Yapay Zeka Öğrenci Topluluğu öğrencileri İstanbul'da düzenlenen iki etkinliğe katılarak alanlarına ilişkin son teknolojileri incelediler, geliştiricilerden bilgi aldılar ve çalışmalara yönelik devlet desteklerini öğrendiler. Topluluklar, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha EXPO Savunma & Havacılık Fuarı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldılar. 40 kişilik öğrenci ekibine Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlisi Gizem Ketenci rehberlik etti.

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