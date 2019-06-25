SUBÜ'ye 5 bin 936 kontenjan verildi

Sakarya'nın 2'nci üniversitesi olarak kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) 2019-2020 öğretim yılı için kayıt yaptırabilecek öğrenci kontenjanı belli oldu. ÖSYM tarafından ilan edilen SUBÜ'nün kontenjan sayısı 5 bin 936 olarak belirlendi.

Türkiye'nin 2 uygulamalı bilimler üniversitesi olarak Sakarya Üniversite'sinde ayrılarak kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, sanayi ve iş dünyası ile geliştirdiği en az bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitim modelleri 3+1 ve 7+1 ile öğrencilerini iş hayatına kazandırıyor. Öğrencilerin kariyer planlamasında üniversitelerin verdiği eğitimin önemi günden güne önem kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından da üniversitelerin mezun ettikleri öğrencilerin işe yerleşme kriterleri üzerine değerlendirme süreci başlatılacağı biliniyor. Bu nedenle sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeniden yapılandırılan Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversitesi sektörle geliştirdiği işbirliği modelleriyle Türkiye'ye de örnek oluşturuyor.

İş yeri eğitim modelini kurduğu işbirlikleriyle 8 yıldır Sakarya'da ve Türkiye'nin dört bir köşesindeki işletmelerde gerçekleştiren Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni üniversitenin kurulmasının ardından SUBÜ Rektörü olarak atanmasıyla projeyi lisansüstü eğitim seviyesinde de hayata geçirdi. “Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiren Üniversite” ana misyonuyla birçok projede de yer alan SUBÜ, TÜBİTAK destekli Sanayi Doktora Programı'nda da yer alarak öğrencilerinin burslu olarak sanayide bilimsel çözümler üretmesini sağlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ardından öğrencileri puan ve tercih heyecanı sardı. 2019-2020 öğretim yılı için yoğun geçen sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler puanların açıklanmasının ardından tercih telaşına girecekler. Üniversite ve bölüm tercihleri öğrencilerin gelecek hayatını da şekillendirecek en önemli kararlar arasında gösteriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tercih süresiyle ilgili net bir tarih açıklamasa da geçen yıl dikkate alındığında Ağustos ayında tercihlerin yapılabileceği düşünülüyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi'nin bazı fakülte ve meslek yüksekokullarının ayrılmasıyla uygulama odaklı bir eğitim veriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk akreditasyon alan Teknoloji Fakültesi, Turizm de markalaşan Turizm Fakültesi, onlarca milli sporcunun tercihi Spor Bilimleri Fakültesi ile özellikle sanayi ve iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan meslek yüksekokulları ve yüksekokulu ile yine sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına bilimsel çözüm üretme misyonuyla şekillenen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki toplamda 20 binin üzerindeki öğrenci sayısına bu yıl 5 bin 936 yeni öğrenci eklenecek. Öğrencilerin 4 bin 907'si ise 2 yıllık meslek yüksekokullarına gelecek. 4 yıllıklara yeni kayıt yaptırabilecek öğrenci sayısı ise bin 29 olarak belirlendi.

Yapılandırma sürecini hızla gerçekleştiren SUBÜ, bazı ilçelerdeki meslek yüksekokullarında da yeni bölümlerin açılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay aldı. Böylelikle Geyve Meslek Yüksekokulu'na İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü açılarak 40 öğrenci, Hendek Meslek Yüksekokulu'na Makine 50 öğrenci, Makine, Resim ve Kontrüksiyon Bölümü 40 öğrenci alabilecek. Ayrıca Karasu Meslek Yüksekokulu'na Kaynak Teknolojisi Bölümü açılarak 20, Ferizli Meslek Yüksekokulu'na da İş Sağlığı ve Güvenliği 40 öğrenci, Moda Yönetimi Bölümü'ne 40 ve Tekstil Teknolojisi Bölümü'ne de 40 öğrenci alınacak.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni açılan ve kontenjan verilen bölümlerin Sakarya'ya ve tercih yapacak öğrencilere hayırlı olmasını dilediği açıklamasında, “Yeni bir üniversite olmamıza rağmen köklü bir birikime sahibiz. Akademik ve iş dünyasına yönelik çalışmalarımızı çağın gerekliliklerine ve günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlıyoruz. İş dünyasının insan kaynakları ihtiyaçlarını, iş dünyasıyla birlikte “Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiren Üniversite” mottosu ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Şimdiden yeni açılan bölümlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemize yeni katılacak öğrencilerimizi de şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tercih yapacak öğrenciler üniversitenin web sayfası www.subu.edu.tr adresinden bilgilere ulaşabilirler.