SUBÜ'ye yeni Genel Sekreter Yardımcısı

SUBÜ'de teknik alanlardan sorumlu olan Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna Hakan Kocaman atandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) teknik alanlardan sorumlu olan Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Hakan Kocaman atandı. Kocaman, görev başı yaparak SUBÜ'deki mesaisine başladı.