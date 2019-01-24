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‘Sudan Sebepler' resim sergisi OSM'de açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sudan Sebepler’ isimli resim sergisinin açılışı Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sudan Sebepler' isimli resim sergisinin açılışı Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi önemli bir sanatsal buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Ressam Bünyamin K. tarafından hazırlanan ‘Sudan Sebepler' resim sergisi OSM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı Bünyamin K.'nın seçkin eserlerinin yer aldığı sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Bünyamin K.'nın sulu boya tekniğiyle yaptığı resimler katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, günün anısına Ressam Bünyamin K.'ya çiçek takdim etti. Yapılan açıklamada ise Ofis Snat Merkezinde açılışı gerçekleşen serginin 6 Şubat Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebileceği duyuruldu.

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