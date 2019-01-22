SÜEAH anestezi asistanları birinci oldu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD) tarafından Ankara Üniversitesi'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Hastaneler Yarışıyor" etkinliğine katılan asistanlar hem kendi uzmanlıklarında hem de genel kültür alanındaki sorulara yanıt aradı. Yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 15 hastanenin anesteziyoloji ve reanimasyon asistanları katıldı. ‘Modern Sabahlar' radyo programının yapımcıları Ege Kayacan, Fahir Öğünç ve Oktay Demirci'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH), Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Hastanesi finale kaldı.

Yarışmada Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi birinci oldu. Ödüllerini ARUD Genel Sekreteri Prof. Dr. Onur Özlü tarafından alan Dr. Cemal Koray Öztürk ve Dr. Tuğçe Ebiloğlu İzmir'de 3-6 Nisan'da düzenlenecek olan ARUD 2019 Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri Kongresi'ne katılma hakkı kazandı.