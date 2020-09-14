Süleyman Seba'nın adının yaşatılacağı spor kompleksi projesi hayata geçiyor

Hendek Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığı Süleyman Seba adı verilen spor kompleksi projesi hayata geçiriliyor. Prof. Dr. Ayhan Kızıl Caddesinde bulunan Hendek Belediyesi Atatürk Stadı ile Spor Salonunu kapsayan 34 dönümlük alanda hayata geçirilecek projenin açıklanması sonrasında spor camiasının önde gelen isimleri, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür mesajları yayınladı. Başkan Babaoğlu'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma ve projeleri hayata geçirilmesi adına meclis tarafından verilen yetkinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının rol model projesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Temel atma hazırlıkları yapılan Süleyman Seba Spor Kompleksi içinde 3 bin kişilik stadyum, sporcu oteli, fitness salonu, yürüyüş parkuru, 2 adet tenis kortu, atış poligonu, karate, jimnastik, muay thai, kick boks, judo, taekwondo sporları için 5 ayrı salon, basketbol, voleybol, hentbol, futsal sahaları,suni çim saha ve alt yapı tesisleri, kafeterya, dinlenme alanları, idari ofisler ve 180 araçlık otopark yer alacak.