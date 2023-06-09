Sürücüler dikkat: Kaynarca'da merkez güzergahı trafiğe kapatılacak

Kaynarca'da devam eden atıksu altyapı çalışmaları dolayısıyla ilçenin ana ulaşım aksı olan Kandıra Caddesi ile Kertil Caddesi araç trafiğine kapatılacak. İlçe merkezinden çıkış için Şehit Ercan Karadağ Caddesi-Topçu Mahallesi güzergahı, ilçe merkezine kuzey-batıdan giriş için Topçu Mahallesi-Şehit Ercan Karadağ Caddesi güzergahı kullanılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaynarca'da devam eden atıksu altyapı çalışmaları dolayısıyla bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. İlçenin ana ulaşım aksı olan Kandıra Caddesi ile Kertil Caddesi'nden geçişler çalışmalar boyunca kapalı kalacak. Şehir merkezinden çıkış için Şehit Ercan Karadağ Caddesi - Topçu Mahallesi güzergahı, şehir merkezine kuzey-batıdan giriş için Topçu Mahallesi - Şehit Ercan Karadağ Caddesi güzergahı kullanılacak. Trafiğe kapalı kısımlarda vatandaşların evlerine ulaşımları için giriş-çıkış yapabilecek. 10 Haziran Cumartesi günü başlayacak işlemlerle birlikte çalışmalar yaklaşık 15 gün sürecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların trafik alternatif işaretlerine uygun olarak güzergahları kullanması önemli rica edildi.