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Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, sabah saatlerinde Erenler ilçesi Büyükesence - Çökekler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin A. idaresindeki 18 KY 530 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yan yatarak durabildi. Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Sezgin A. yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlı ekiplerince yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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