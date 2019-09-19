Süs Bitkiciliği festivali başladı

Sakarya'da Süs Bitkiciliği Festivali geniş katılımla başladı. Programda bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Süs Bitkiciliği ve peyzaj tüm dünyada hızla yayılan bir sektör" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, SATSO, Ticaret Borsası ve ilgili paydaşların yer alacağı 'Süs Bitkiciliği' festivali Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkiinde başladı. 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Sapanca Kırkpınar Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali programına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, Baro Başkanı Abdürrahim Burak, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Belediye Başkanları, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman, Sektör Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

140 civarı katılımcı firma fuarda buluştu

Gerçekleştirilen festivalde açılış konuşmasını yapan Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman, “Geçen yıl 12 bin katılımcı bekliyorduk. Bu yıl 20-22 bin katılımcı bekliyoruz. 140 civarı katılımcı firma ile fuarda buluştuk. Ulusal ve yerel bazda bölgeye çok ciddi katkı gördük. Amacımız Sakarya'da sektörün ticari açısından bir pazarlama olmasını sağlamak. Türkiye'nin birçok yerinden gelerek buraya stant açan tüm firmalara da teşekkür ediyorum. Gününüz bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Dünya'ya açmak istiyoruz

SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar, “Festivaller fuarlar buluşma yerlerimiz. Bu yerlerde sektör hakkında konuşmamız gerekiyor. Sektörümüz 15 yılda belediye ve kamu adımları ile 10 kat büyüdü. Ekonomik kriz yüzünden büyüme durdu ama bu büyüme için SÜSBİR olarak yeni pazarlar bulmalıyız. Artık dünyada teknolojinin yardımı ile SÜSBİR Portal ile Dünya'ya açmak istiyoruz. Bu sayede her yere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz" dedi.

Hızla büyüyen bir sektör

Sakarya'nın bir dünya markası olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi Sakarya'yı süs bitkiciliğinde dünya markası haline getirmek en büyük hedeflerimizden birisi. İnşallah bu festival ile bu hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Süs Bitkiciliği ve peyzaj tüm dünyada hızla yayılan bir sektör. Tüm dünyada üretim, talebi karşılamakta zorlanıyor. Biz bu açığı gördük ve şehrimizin sektörde öncü olması için yoğun çaba sarf ettik. Ülkemizde ve dünyada peyzaj mimarisi önemli bir konuma yükseldi. Süs Bitkiciliği 2018 sektör raporuna göre dış ticaret hacmi yaklaşık 150 milyon dolara ulaşmıştır. 150 milyon dolarlık dev sektörden şehrimizin payını artırmak istiyoruz. Bu tarz etkinliklerle süs bitkileri üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofisleri ile yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, büyük ölçekli yapı şirketleri, peyzaj mimarları ve öğrencilerini buluşturarak sektörün daha ileri bir seviyeye taşınmasını arzu ediyoruz. Ayrıca özellikle Türk cumhuriyetlerimiz olmak üzere tüm dünyadan dış Pazar tüketicilerini, üreticimizle bir araya getirerek dış pazarı büyütmeyi istiyoruz” diye konuştu.

İleriye gidecek

Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bugüne kadar birçok şeyi başararak gelmiş tarımda başarılı, örnek sanayide başarılı örneklerle turizmde de örneklerle aynı zamanda Allah'ın bize lütfü olan bu iklim bu yağış güzel alan süs bitkileri ve peyzaj bitkiciliği ile bize güzel fırsatlar vermiş. Sakaryamız da bunu anlamış ve burada markasını bulmuş. İnanıyorum ki bu daha da gelişerek daha da ileriye gidecek" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Festival alanı gezilerek Peyzaj mimarileri hakkında bilgiler alındı.