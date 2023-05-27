Takla atan off-road aracını görenler bölgeye koştu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan off-road aracı takla attı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücü için seferber olurken, yaralı sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde DSİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 54 EM 535 plakalı Land Rover marka off-road aracı ile H.K. idaresindeki 54 AHF 530 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan off-road aracı takla attı. Ters dönen araç içerisinde sürücü sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı K.K. hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle şehrin önemli noktalarından biri olan kavşakta trafik durdu. Araçların çekilmesinin ardından polis ekipleri trafiği açarak araç geçişini tekrar sağladı.

“Kazayı görünce hemen koştuk”

Kazaya tanık olan Nejat Babacan, “Beyaz otomobile vurunca cip savruldu. İki teker üzerine kalktı, yol kenarındaki kaldırıma vurunca ters döndü. Biz de hemen koştuk. 10-15 dakika kadar konuştuk. Ayaklarını oynatabiliyordu, konuşabiliyordu. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ayak kısmının sıkıştığını söyledi, o esnada bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardılar. Durumu iyi” dedi.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.