İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atarak fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Küçücek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 54 KK 455 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan fındık bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Y.Ö., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.