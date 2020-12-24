Takla atıp hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane Caddesi istikametinden Küçükboğaz istikametine seyir halindeki O.A. idaresindeki 54 AAJ 535 plakalı Renault marka otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak savruldu. Savrulması sonucu takla atan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücünün burnu bile kanamadı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.