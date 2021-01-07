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Taksi durağındaki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksici durağı önünde gerçekleşen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksici durağı önünde gerçekleşen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Taksiciyi yaralayan kayınço polis ekiplerince yakalandı.



Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, E.Y. şoför olarak çalıştığı taksi durağına aracını park etti. Daha sonrasında aracından inen sürücü E.Y.'ye yoldan geçen hafif ticari araç içerisinden ateş açıldı. Yaralanarak yere yığılan E.Y., bölgede bulunan özel bir hastanedeki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksici E.Y.'yi yaralayan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırgan T.T.'nin, kardeşiyle boşanma aşamasında olduğu eniştesi E.Y.'yi ailevi sorunlar sebebi ile vurduğu iddia edildi. Saldırgan kayınço polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan meydana gelen vurulma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, E.Y.'nin taksi durağına park ettiği aracından indiği esnada yol kenarında bekleyen ve taksi şoförü indikten sonra harekete geçen hafif bir ticari araç içerisinden ateş açıldığı anlar ve daha sonrasında ise E.Y.'nin yere yığılması ve aracın olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

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