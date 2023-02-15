İhlas Haber Ajansı

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Taksici evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde uzun yıllardır taksicilik yapan 50 yaşındaki Saim Odabaşoğlu evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uzun yıllardır taksicilik yapan 50 yaşındaki Saim Odabaşoğlu evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi'nde anne ve babası ile birlikte yaşayan ve uzun yıllardır taksicilik yapan 50 yaşındaki Saim Odabaşoğlu bir süre odasından çıkmadı. Durumdan şüphelenerek odaya giren anne, çocuğunun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Saim Odabaşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, Odabaşoğlu'nun cansız bedeni ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

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