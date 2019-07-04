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Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Yenicami mevkinde gece saatlerinde taksi binen M.D., isimli bir şahıs taksiciyi Erenler ilçesine götürdü. Şahıs taksiciye bıçak çekerek bir miktar para ve eşyalarını gasp ederek kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme süresince 27 hırsızlık ve gasp suç kaydı bulunan M.D., isimli şahıs polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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